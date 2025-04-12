"Это – ловушка. Так мы проиграем и понесем более страшные потери": Латышев вскрыл "убийственный" план Трампа

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Комментарии
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vagas Karlito
Переговоры сейчас это сродни детской игры,- в которой один малыш другому показывает два  зажатых кулака и предлагает угадать в какой руке конфета! А её там нет!)
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23 час.
РР
Русский Россиянин
Переговоры это предательство своих погибших солдат, надо добивать противника, освобождать Украину, либо завтра всё повторится, а останавливаться они не собираются, они готовятся к дальнейшей войне и закладывают в свои бюджеты деньги для производства оружия. Поражаюсь, как мы можем опять им верить, тем, кто всё это и замутил, либо мы глупцы, либо диверсанты, которые сидят в правительстве и убеждают Путина в сдаче страны
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17 час.
N
NVB
👍
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15 час.
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