"Это – ловушка. Так мы проиграем и понесем более страшные потери": Латышев вскрыл "убийственный" план Трампа

Переговоры сейчас это сродни детской игры,- в которой один малыш другому показывает два зажатых кулака и предлагает угадать в какой руке конфета! А её там нет!)

РР

Русский Россиянин

Переговоры это предательство своих погибших солдат, надо добивать противника, освобождать Украину, либо завтра всё повторится, а останавливаться они не собираются, они готовятся к дальнейшей войне и закладывают в свои бюджеты деньги для производства оружия. Поражаюсь, как мы можем опять им верить, тем, кто всё это и замутил, либо мы глупцы, либо диверсанты, которые сидят в правительстве и убеждают Путина в сдаче страны