ИА Новороссия Коллаж ИА "Новороссия". Большое количество наших врагов до сих пор работает в правительстве США, так называемое глубинное государство тоже никуда не делось, на восстановление отношений между Россией и Америкой есть только хрупкая надежда.
"Это – ловушка. Так мы проиграем и понесем более страшные потери": Латышев вскрыл "убийственный" план Трампа
Комментарии
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vagas Karlito
Переговоры сейчас это сродни детской игры,- в которой один малыш другому показывает два зажатых кулака и предлагает угадать в какой руке конфета! А её там нет!)
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23 час.
РР
Русский Россиянин
Переговоры это предательство своих погибших солдат, надо добивать противника, освобождать Украину, либо завтра всё повторится, а останавливаться они не собираются, они готовятся к дальнейшей войне и закладывают в свои бюджеты деньги для производства оружия. Поражаюсь, как мы можем опять им верить, тем, кто всё это и замутил, либо мы глупцы, либо диверсанты, которые сидят в правительстве и убеждают Путина в сдаче страны
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17 час.
N
NVB
👍
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15 час.
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