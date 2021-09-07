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Украина хочет стать вторым Афганистаном

Украина хочет стать вторым Афганистаном

В четверг, 9 сентября, Верховная рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО Об этом сообщает издание strana.

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