Украина хочет стать вторым Афганистаном

В четверг, 9 сентября, Верховная рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО Об этом сообщает издание strana.
В четверг, 9 сентября, Верховная рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО Об этом сообщает издание strana.
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