Не вместо, а вместе: как человек и ИИ делят управление городом

Какие перемены обещает массовое внедрение беспилотного городского транспорта? Как это изменит город? Что получат пассажиры? Что станет с машинистами и водителями? Мы попробовали разобраться, обратившись к людям, занимающимся внедрением беспилотного транспорта непосредственно.