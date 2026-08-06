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Не вместо, а вместе: как человек и ИИ делят управление городом

Не вместо, а вместе: как человек и ИИ делят управление городом

Какие перемены обещает массовое внедрение беспилотного городского транспорта? Как это изменит город? Что получат пассажиры? Что станет с машинистами и водителями? Мы попробовали разобраться, обратившись к людям, занимающимся внедрением беспилотного транспорта непосредственно.

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