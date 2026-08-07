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Шадаев пригрозил россиянам, что «Макс» им навязали навсегда

Шадаев пригрозил россиянам, что «Макс» им навязали навсегда

Лоббист мессенджера «Макс», глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге заявил, что портал «Госуслуги» ждёт масштабная трансформация в социальную медиаплатформу.

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