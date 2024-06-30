Сенатор Пушков назвал провокацией срыв выступления Фараджа с плакатом Путина

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал провокацией ситуацию с плакатом Владимира Путина на фоне выступления лидера партии Reform UK Найджела Фараджа, которая скорее всего не поможет партии занять второе место на британских выборах.