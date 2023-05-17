Военное обозрение

3 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Нелепо утилизировать   свой же народ пусть и по глупости  идущий на бойню!(( Без вести пропавшие это сказки для    те...Украинский Telegr...
  • Сергей Бессонов
    "Украинский Telegram-канал: Только за месяц в Артемовске пропали без вести более 2000 боевиков ВСУ" Что-то маловато п...Украинский Telegr...
  • Misha Glusch
    окончанием конфликта будет полная деукраинизация и дебуданизация этой территории...Начальник военной...

Командование ВСУ опять увеличило количество «сбитых» ракет ВС РФ, на этот раз с 18 до 25

Командование ВСУ опять увеличило количество «сбитых» ракет ВС РФ, на этот раз с 18 до 25

Представители командования украинских вооруженных формирований в привычном для себя духе продолжают произвольно менять количество якобы «сбитых» ПВО ВСУ российских ракет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх