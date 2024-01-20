Актер Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс

Автор фото, Getty Images Большое жюри присяжных в американском штате Нью-Мексико предъявило обвинения голливудскому актеру Алеку Болдуину в связи со смертью Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из реквизитного револьвера во время съемок в октябре 2021 года.
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