Актер Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс

Автор фото, Getty Images Большое жюри присяжных в американском штате Нью-Мексико предъявило обвинения голливудскому актеру Алеку Болдуину в связи со смертью Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из реквизитного револьвера во время съемок в октябре 2021 года.