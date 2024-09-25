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Царьград

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Матвиенко единогласно избрана спикером Совфеда на четвертый срок

Матвиенко единогласно избрана спикером Совфеда на четвертый срок

На пост первого вице-спикера Совфеда назначен Владимир Якушев.Валентина Матвиенко единогласно избрана спикером Совета Федерации на четвертый срок.

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Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
А когда же у них пенсия?
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21 час.

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