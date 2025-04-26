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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Роналду 33 гола в 37 матчах сезона за «Аль-Наср» и 8 в семи играх азиатской ЛЧ

40-летний форвард «Аль-Насра» отличился в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов против «Йокогама Ф.

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