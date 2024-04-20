Морпех ВСУ получил 22 года колонии за приказ об убийстве четырёх человек

Верховный суд ДНР приговорил командира 1-й реактивной артиллерийской батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивана Ярощука к 22 годам колонии за приказ об убийстве четырёх мирных жителей в Мариуполе.
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