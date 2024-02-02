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Эксперт развеял популярный миф о китайских кроссоверах

В то, что китайские машины начинают ржаветь в первую же зиму, многие верят до сих пор. На примере автомобилей Haval эксперт журнала «За рулем» Александр Винградов выяснил, что это убеждение является мифом.

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