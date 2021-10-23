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Facebook обвинила украинца в краже и продаже данных 178 млн пользователей

Facebook обвинила украинца в краже и продаже данных 178 млн пользователей

Хакер может быть причастен и к другим киберпреступлениям.Американская компания Facebook подала иск в суд против гражданина Украины Александра Солонченко, который якобы украл и продал в даркнете личные данные 178 млн пользователей социальной сети.

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