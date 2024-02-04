Российские солдаты загнали ВСУ в тупик под Артемовском

Украинские боевики терпят окончательный крах на артемовском направлении. Попытка противостоять натиску российских минометчиков с помощью дымовых шашек приводит к стремительной потере уже имеющихся позиций.
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