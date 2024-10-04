Палестина призвала мировое сообщество вмешаться и прекратить зверства Израиля

Информационное агентство WAFA сообщило, что палестинское правительство обнародовало срочное обращение к международному сообществу, гуманитарным и правозащитным организациям с призывом вмешаться и прекратить ежедневные зверства, совершаемые израильскими оккупационными силами против палестинского народа.