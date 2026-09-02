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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Лады»: «Негатив болельщиков я не понимаю. Главный плюс, что клуб остался в КХЛ, команда будет играть. Закрытие «Ладьи» – следствие финансовой ситуации»

Генеральный директор «Лады» Виталий Злобин заявил, что не понимает негатива болельщиков по отношению к команде.

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