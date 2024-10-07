Глава ФЭР Пикин: цены на нефть растут не из-за конфликта на Ближнем Востоке

В долгосрочной перспективе конфликт на Ближнем Востоке не сможет значительно изменить цены на нефть. Рынок гораздо сильнее реагирует на заявления политиков, в первую очередь – американского лидера Джо Байдена и других деятелей США, а наблюдаемый сегодня скачок цен – это спекулятивная активность, объяснил НСН директор Фонда энергетического развития (ФЭР), эксперт по энергетике Сергей Пикин.