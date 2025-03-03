До подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине очень далеко. Об этом 2 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, общаясь с журналистами перед вылетом из Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии