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Ускорение наступления ВС РФ, переговоры в Москве и передышка для Киева: итоги недели в зоне СВО

Ускорение наступления ВС РФ, переговоры в Москве и передышка для Киева: итоги недели в зоне СВО

За минувшую неделю российские войска освободили или взяли под контроль десять населённых пунктов. По словам президента России Владимира Путина, ВС РФ «не просто наступают, а наращивают темпы» продвижения.

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