Google внедрила новые функции защиты Android-смартфонов от кражи

Мишаал Рахман, известный в сети Android-эксперт, опубликовал пост в Reddit, где заявил, что «проверил свой Xiaomi 14T Pro» и заметил, что у него появились две новые функции: Theft Detection Lock и Offline Device Lock.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии