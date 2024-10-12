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Google внедрила новые функции защиты Android-смартфонов от кражи

Google внедрила новые функции защиты Android-смартфонов от кражи

Мишаал Рахман, известный в сети Android-эксперт, опубликовал пост в Reddit, где заявил, что «проверил свой Xiaomi 14T Pro» и заметил, что у него появились две новые функции: Theft Detection Lock и Offline Device Lock.

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