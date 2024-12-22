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Глава Менделеевского района исполнит желания детей военнослужащего

Глава Менделеевского района исполнит желания детей военнослужащего

Глава Менделеевского района Радмир Беляев исполнит желания двух детей военнослужащего Сергея Тютина. Новогодние мечты Артёма и Кати он снял с благотворительной акции «Елка желаний» перед итоговой фотосессией.

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