На пределе человеческих возможностей. Боец из Дагестана чудом выжил проведя в яме 21 день без еды и воды

Интересная жизнь с Vera Star История раненого российского бойца из Дагестана Гаджимурада Казанбиева, который каким-то чудом сумел выжить, проведя 21 день в блиндаже практически без воды и еды, сегодня широко обсуждается в сети.
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