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На пределе человеческих возможностей. Боец из Дагестана чудом выжил проведя в яме 21 день без еды и воды

На пределе человеческих возможностей. Боец из Дагестана чудом выжил проведя в яме 21 день без еды и воды

Интересная жизнь с Vera Star История раненого российского бойца из Дагестана Гаджимурада Казанбиева, который каким-то чудом сумел выжить, проведя 21 день в блиндаже практически без воды и еды, сегодня широко обсуждается в сети.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Слава Богу, что свел ребят. Какой Герой Гаджимурад!!!! Счастья ему . Жена прекрасная. Какие Герои Владимир и  Валентин !!! Счастья им. Храни их Господь. Ребята  - наша гордость и будущее. Даруй им много-много детей.
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3 час.
Eduard
У меня вопрос:&quot;А что у военнослужащих нет оружия отстреляться?&quot;.Такое чувмтво,что в трусах воюют,а ведь это вооруженые люди!
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3 час.
Eduard
Автомат в воздух не стреляет?
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3 час.

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