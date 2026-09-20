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Регион 29

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В доме с найденным в 1988 году кладом в Онеге открыли арт-площадку

Название творческого пространства связано с одной из крупнейших в регионе находок — кладом из 107 предметов серебра и около 700 монет, обнаруженным в этом доме в 1988 году.

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