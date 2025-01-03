В Чувашии разыскивают мужчину в костюме Деда Мороза, подозреваемого в убийстве

В Чувашии продолжаются поиски мужчины в костюме Деда Мороза, подозреваемого в убийстве бизнесмена. Злоумышленник, чья личность пока не установлена, возможно, скрылся с места преступления на автомобиле, сообщают правоохранительные органы.
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