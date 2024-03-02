Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер в беседе с РИАН заявил, что правительство Болгарии опозорилось, когда подарило лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата.
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