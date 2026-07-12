Политика как он...
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Политика как она есть

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Мирошник: решение о смене кабмина Украины принято под давлением внешних сил

Мирошник: решение о смене кабмина Украины принято под давлением внешних сил

Принятое Владимиром Зеленским решение о смене правительства Украины принято под внешним давлением, поскольку премьер-министр Юлия Свириденко известна как приближенная экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, замешанного в коррупционном скандале.

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