Мирошник: решение о смене кабмина Украины принято под давлением внешних сил

Принятое Владимиром Зеленским решение о смене правительства Украины принято под внешним давлением, поскольку премьер-министр Юлия Свириденко известна как приближенная экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, замешанного в коррупционном скандале.
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