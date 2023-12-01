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Экс-судья Лапочкин о Соболеве: «С молодости все время падал. Даже до штрафной иногда не доходил – все равно что‑то пытался «рисовать», орал»

Экс-судья Лапочкин о Соболеве: «С молодости все время падал. Даже до штрафной иногда не доходил – все равно что‑то пытался «рисовать», орал»

– Есть игроки, за которыми следят особенно? – Конечно. Есть Соболев. Он с самой молодости своей все время падал.

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