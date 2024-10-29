Певица Саша Зверева опубликовала видео со своими танцами в откровенном наряде

Экс-солистка группы "Демо" станцевала в трусах и прозрачном топе без бюстгальтера. Участница реалити-шоу "Звезды в джунглях" опубликовала кадры в соцсетях и отметила, что не стесняется демонстрировать свою фигуру.
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