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Инспекторы городского ДПС провели на дорогах Северной Осетии рейды по выявлению несовершеннолетних водителей

На территории города инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних и пропаганды ОГИБДД провели рейды по выявлению несовершеннолетних водителей за рулем транспортных средств.

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