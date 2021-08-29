Инспекторы городского ДПС провели на дорогах Северной Осетии рейды по выявлению несовершеннолетних водителей

На территории города инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних и пропаганды ОГИБДД провели рейды по выявлению несовершеннолетних водителей за рулем транспортных средств.