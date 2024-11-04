Российская армия нанесла удар по мосту в Затоке, который проходит через днестровский Лиман. С начала СВО по этому путепроводу прилетало уже не раз, но мост до сих пор не упал.
Удар по мосту в Затоке под Одессой: что мешает «сложить» его навсегда?
Комментарии
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МВ
Михаил Волхонов
Евреи всё в пыль разносят.
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Захотели бы,сложили......🙄
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11 час.
Константин Самарин
"Истощение боезапасов запада"(???), а какой ценой? Ценой жизни российских бойцов? Ценой потерь российской военной техники? Нет, тут проглядывается нечто другое: или откровенная Пятая Колонни в МО, или сепаратистские перговоры, не трогать мост, в ответ на отказ Украины от уничтожения Крымского моста. Не стоит держать россиян за идиотов, верящих в сказки про истощения и контроль.
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10 час.
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