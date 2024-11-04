Удар по мосту в Затоке под Одессой: что мешает «сложить» его навсегда?

Константин Самарин

"Истощение боезапасов запада"(???), а какой ценой? Ценой жизни российских бойцов? Ценой потерь российской военной техники? Нет, тут проглядывается нечто другое: или откровенная Пятая Колонни в МО, или сепаратистские перговоры, не трогать мост, в ответ на отказ Украины от уничтожения Крымского моста. Не стоит держать россиян за идиотов, верящих в сказки про истощения и контроль.