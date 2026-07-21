Джо Бойлан отметил прогресс Ищенко в "Даллас Маверикс"

Тренер "Даллас Маверикс" Джо Бойлан высоко оценил 21-летнего Всеволода Ищенко из Ростова-на-Дону. Русский защитник, выбранный на драфте НБА 2026 года, перешел в команду после трансфера через "Лос-Анджелес Лейкерс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии