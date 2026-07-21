Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 582 подписчика

Джо Бойлан отметил прогресс Ищенко в "Даллас Маверикс"

Джо Бойлан отметил прогресс Ищенко в "Даллас Маверикс"

Тренер "Даллас Маверикс" Джо Бойлан высоко оценил 21-летнего Всеволода Ищенко из Ростова-на-Дону. Русский защитник, выбранный на драфте НБА 2026 года, перешел в команду после трансфера через "Лос-Анджелес Лейкерс".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии