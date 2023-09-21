Как всегда виновата Россия: Русофобу очень не понравился вернувшийся бумеранг

Словей просто нет, мы бычки (окурки от сигареты) замучались выковыривать из пушек, после их.

Сергей 166

Вот чего не хватает, так рядом с фамилией подобных звездуёв называть их покровителей, кто пытается хоть тушкой снова вытащить их на наши сцены. Каждое выступление тварей-перевёртышей- это несколько выстрелов в наших ребят.