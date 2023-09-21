Недавно многие очень удивились, когда узнали что снова в России появился советский певец Ярослав Евдокимов с концертами.
Как всегда виновата Россия: Русофобу очень не понравился вернувшийся бумеранг
Комментарии
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НЛ
Николай Лежнин
Словей просто нет, мы бычки (окурки от сигареты) замучались выковыривать из пушек, после их.
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3 час.
Леонид Руси
Евдокимов... выходец из Хохлянди
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2 час.
Сергей 166
Вот чего не хватает, так рядом с фамилией подобных звездуёв называть их покровителей, кто пытается хоть тушкой снова вытащить их на наши сцены. Каждое выступление тварей-перевёртышей- это несколько выстрелов в наших ребят.
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2 час.
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