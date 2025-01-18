Фицо предупредил об ответных мерах, если Зеленский не возобновит транзит газа

Решение украинского лидера Владимира Зеленского остановить транзит российского газа наносит вред Словакии и Европейскому союзу, и в случае отказа Киева его пересмотреть Братислава пойдет на ответные меры, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо по итогам беседы со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.
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