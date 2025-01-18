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Фицо предупредил об ответных мерах, если Зеленский не возобновит транзит газа

Фицо предупредил об ответных мерах, если Зеленский не возобновит транзит газа

Решение украинского лидера Владимира Зеленского остановить транзит российского газа наносит вред Словакии и Европейскому союзу, и в случае отказа Киева его пересмотреть Братислава пойдет на ответные меры, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо по итогам беседы со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.

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