Фицо предупредил об ответных мерах, если Зеленский не возобновит транзит газа

Решение украинского лидера Владимира Зеленского остановить транзит российского газа наносит вред Словакии и Европейскому союзу, и в случае отказа Киева его пересмотреть Братислава пойдет на ответные меры, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо по итогам беседы со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.