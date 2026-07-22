Китай разрабатывает многоразовую ракету Gravity-2 с первым запуском в 2026 году

Китайская аэрокосмическая компания Orienspace продолжает работу над созданием новой многоразовой ракеты-носителя Gravity-2, первый испытательный запуск которой запланирован на четвёртый квартал 2026 года.
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