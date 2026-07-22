Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

356 подписчиков

Китай разрабатывает многоразовую ракету Gravity-2 с первым запуском в 2026 году

Китай разрабатывает многоразовую ракету Gravity-2 с первым запуском в 2026 году

Китайская аэрокосмическая компания Orienspace продолжает работу над созданием новой многоразовой ракеты-носителя Gravity-2, первый испытательный запуск которой запланирован на четвёртый квартал 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии