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Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

На угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции (СВО) расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям противника, уничтожив живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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