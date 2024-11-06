Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

На угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции (СВО) расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям противника, уничтожив живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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