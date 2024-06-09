Цифровой рубль: между перспективой и риском — что говорят в Совфеде Юлия ЧелкановаВ последние дни в Совете Федерации России подняли волну обсуждений вокруг цифрового рубля, называя его всего лишь инструментом, который несет в себе как перспективы, так и риски.