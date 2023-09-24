Циклон с Китая накроет Приморье на следующей недели

На следующей неделе погода в Приморском крае будет изменчивой. Во многом её характер определят фронтальные разделы циклона, смещающегося из Китая на Хабаровский край.
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