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Царьград

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Подросток из Калининградской области найден живым после исчезновения

Подросток из Калининградской области найден живым после исчезновения

В Калининградской области найден живым 14-летний подросток, который исчез из квартиры в Правдинске 22 июля.

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