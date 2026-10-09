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"Ростов" обыграл тольяттинский "Акрон" в первом матче 10-го тура РПЛ

"Ростов" обыграл тольяттинский "Акрон" в первом матче 10-го тура РПЛ

«Ростов» обыграл тольяттинский «Акрон» в первом матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).Игра прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась с минимальным счетом 1:0.

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