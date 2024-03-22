Евросоюз согласовывает новые пошлины на агропродукцию из России и Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из Белоруссии и России.
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