Жара во время беременности может повлиять на мозг ребенка

Повышение температуры может представлять возрастающую опасность для развития мозга у детей. Новое исследование показало, что воздействие высоких температур во время беременности может вызывать неврологические изменения в младенческом возрасте и в дальнейшем.
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