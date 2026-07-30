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Медицина 2.0

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Жара во время беременности может повлиять на мозг ребенка

Жара во время беременности может повлиять на мозг ребенка

Повышение температуры может представлять возрастающую опасность для развития мозга у детей. Новое исследование показало, что воздействие высоких температур во время беременности может вызывать неврологические изменения в младенческом возрасте и в дальнейшем.

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