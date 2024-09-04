Минпромторг намерен направить в 2025 году направить на льготные автокредиты и лизинг более 34 млрд рублей

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что объем финансирования программ льготного автокредитования в РФ на 2025 год планируется на уровне более 23 млрд рублей, льготного лизинга автотехники - 11 млрд рублей, передает корреспондент The Moscow Post.
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