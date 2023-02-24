Александр Лазарев: Великая сермяжная правда

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Александра Лазарева: Представителя МИД Китая Ван Вэньбиня: – Америка является крупнейшим производителем войны; – США не воевали всего 16 лет из своей 240-летней истории; – США инициировали около 80% вооруженных конфликтов в мире с момента окончания Второй мировой войны; – США больше всех нарушает суверенитет других стран и вмешивается во внутренние дела других стран; – После окончания Второй мировой войны США пытались свергнуть более 50 иностранных правительств; – Штаты жестоко вмешивались в выборы как минимум в 30 странах и пытались убить более 50 иностранных лидеров; – Войны НАТО против Афганистана, Ирака и Сирии под США привели к гибели более 900 000 человек и 37 миллионам беженцев.