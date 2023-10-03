В спецоперации погиб контрактник из Минусинска Сергей Деревянко

В администрации Минусинска сообщили о гибели в спецоперации местного жителя Сергея Деревянко. Мужчина ушел на СВО по контракту в июле 2023 года, месяц провел на учебном полигоне, а в августе оказался на передовой.
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