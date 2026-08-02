Оренбург и Зенит сыграют 2 августа во 2-м туре Российской Премьер-лиги

Первая встреча нового сезона показала высокую результативность обеих команд: «Оренбург» открыл чемпионат победой над «Ростовом» со счетом 2:1, тогда как «Зенит» начал сезон впечатляюще, разгромив «Акрон» с разницей в пять мячей — 5:0.