Оренбург и Зенит сыграют 2 августа во 2-м туре Российской Премьер-лиги

Первая встреча нового сезона показала высокую результативность обеих команд: «Оренбург» открыл чемпионат победой над «Ростовом» со счетом 2:1, тогда как «Зенит» начал сезон впечатляюще, разгромив «Акрон» с разницей в пять мячей — 5:0.
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