Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день

Проверку ОСАГО по камерам дорожного движения планируется запустить в 2024 году. Дальше эту задачу уносить уже нельзя, потому что она нацелена на безопасность людей, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
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