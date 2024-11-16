Расчет беспилотников поразил замаскированный миномет ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» поразил замаскированный миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области.
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