В Твери открываются две масштабные выставки известных художников

В Твери открываются новые выставки: от классического реализма до авторской графики. В начале августа МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» приглашает жителей и гостей города познакомиться с творчеством двух выдающихся мастеров — членов Союза художников России Владимира Филиппова и Юлии Ананьевой — сообщает Администрация Твери.
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