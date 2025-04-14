Потомок нациста — Мерц, пообещал Украине Taurus для удара по Крымскому мосту

Будущий канцлер Германии, лидер Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus, аналог британского вооружения Storm Shadow, украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.