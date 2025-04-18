Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Шестиклассник-иноземец разбил 69-летней учительнице голову молотком в Подмосковье

Шестиклассник-иноземец разбил 69-летней учительнице голову молотком в Подмосковье

БлокнотРУ Сейчас с нападавшим подростком и его родителями работают следователи, выясняют мотивы.

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Комментарии
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ИК
Ирина Карманова
А где же закон о лишении гражданства и последующей высылке семьи мигрантов за преступления их детей и прочих домочадцев? Что, опять пустой трёп???
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2 час.
Добрый Кот
Никакие не будут работать. Если законы начнут работать то следствие может выйти на депутатов, которые причастны к завозу черножопых.
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20 мин.
РР
Русский Россиянин
Вот оно и началось, о чем говорили, убийства и их будет больше, и если и дальше будем пускать этих животных, нормальный человек такое не устроит, то завтра эти убийства начнутся на площадях, так как было в 90ых в республиках. А наша власть что ?! Где запреты на ввоз, она находится в розовых очках и историю вспоминать не собирается, обезумела и деградировала. Им что, они за это не несут никакой ответственности и никакого наказания, за то что ввозом этих безумцев, они нам такое устраивают. В карман складывают, зарабатывая на этом деньги и живут припеваючи. Диверсанты сидят в руководстве и до них нет ни кому дела и нет никакого наказания. Поэтому это всё будет набирать обороты. Сначала будет происходить такое с обычными людьми, а потом возьмутся и за депутатов и за членов правительства и их картежи. Прилетит всем, если безумцы не хотят этого понять, почувствуют на своей шкуре, толь ко потом поздно будет, страна полыхнет
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18 мин.
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