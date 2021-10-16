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В центре Гамалеи рассказали о возможном названии COVID-вакцины для детей

В центре Гамалеи рассказали о возможном названии COVID-вакцины для детей

Вакцина от коронавирусной инфекции для детей может получить название «Спутник М». Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в котором был разработан препарат, Александр Гинцбург.

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